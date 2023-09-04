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07:01, 4 сентября 2023Наука и техника

В российском регионе запустили производство дронов-камикадзе

Губернатор Солодов: на Камчатке запустили производство дронов-камикадзе для СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Unsplash

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что на полуострове запустили производство дронов-камикадзе для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ссолодов уточнил, что первая партия из 80 беспилотников уже готова к отправке в зону военных действий. «Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — добавил он.

Глава региона добавил, что правительство будет обеспечивать связку камчатских производителей, операторов и обучение российских военных, которые базируются на территории Камчатки.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о начале производства FPV-беспилотников в Запорожской области. Он сообщил, что летательные аппараты уже работают на линии соприкосновения, они производят разведку как дроны-камикадзе или сбрасывают гранаты.

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    Марина Совина
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