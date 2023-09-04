Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

Gazete Vatan: россиянина под наркотиками задержали из-за истерики в Анталье

Российского туриста, который устроил истерику в состоянии наркотического опьянения, задержали на популярном турецком курорте Анталья. Подробностями истории поделилось местное издание Gazete Vatan.

Инцидент произошел перед четырехзвездочным отелем на улице Керима Каптанлара в районе Гюллер Пынары Махаллеси. В источнике говорится, что турист разделся, начал кричать и бросаться на землю. Уточняется, что на место происшествия прибыла полиция. Однако, чтобы справиться с россиянином, правоохранителям пришлось вызвать подкрепление в количестве 15 человек.

По данным портала, путешественник кричал «вода, вода!» на русском и английском языках и не мог успокоиться. В результате полицейские дали ему выпить более трех литров жидкости и облили холодной водой. После этого россиянин снова бросился на землю и оказал сопротивление, когда его попытались посадить в машину.

Отмечается, что туриста в конце концов удалось доставить в больницу, а затем — в отделение полиции, где он был допрошен сотрудниками наркологической службы.

Ранее сообщалось, что британский турист упал с балкона второго этажа на Майорке, сломал обе ноги и таз и угодил в реанимацию. По информации Daily Mail, мужчина находился под воздействием наркотиков.