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19:04, 10 июля 2023Путешествия

Турист упал с балкона под воздействием наркотиков и угодил в реанимацию

Daily Mail: британский турист упал с балкона отеля на Майорке и сломал обе ноги и таз

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Британский турист упал с балкона второго этажа на Майорке, сломал обе ноги и таз и угодил в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в одном из отелей на северо-восточном побережье острова. Мужчина находился под воздействием наркотиков. Пострадавшему оказали первую помощь и экстренно госпитализировали.

Ранее в Индонезии пьяный голый турист избил прохожего мотоциклом и пошел под суд. Ему может грозить до пяти лет заключения. Уточняется, что инцидент произошел в ультраконсервативной провинции Ачех на индонезийском острове Симелуэ.

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    Зарина Дзагоева
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