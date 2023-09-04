Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:31, 4 сентября 2023Экономика

Евросоюзу предрекли проблемы с электричеством будущей зимой

Уполномоченная кабмина Польши: зимой ЕС столкнется с нехваткой электричества

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Евросоюз будущей зимой может столкнуться с нехваткой электричества. Об этом заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская, ее комментарий для агентства РАР приводит РИА Новости.

По ее словам, решение некоторых стран ЕС о досрочном отключении всех атомных электростанций (АЭС) было скорее политическим и идеологическим, и не имело смысла с практической точки зрения, так как у этих государств существует проблема дефицита электроэнергии. «Таким образом, вся Европа будет иметь меньше мощности в системе», — предрекла Лукашевская-Третьяковская.

Она заверила, что в Польше сложности с электричеством будут значительно меньше, чем в других странах Евросоюза. Также уполномоченная кабмина отметила, что Польша готова к возможным проблемам в странах Балтии из-за «ускоренной десинхронизации с российской системой». «Они решили синхронизироваться с европейской системой в 2025 году, но если случится, что какая-то из стран Балтии рассинхронизируется и придется экстренно синхронизировать Прибалтику, то мы к этому готовы», — добавила она.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

В апреле в Германии были отключены три последние работающие АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». В то же время большинство немцев выступили против этой меры. По данным опроса, только 26 процентов респондентов высказались за остановку работы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что производство зеленой энергии в странах Европы в сентябре может снизиться из-за неблагоприятных погодных условий. При этом, несмотря на то, что первый месяц осени не отличается высоким спросом на энергию, снижение выработки разгонит спрос на ископаемые источники, такие как уголь и газ, и вызовет рост цен на эти ресурсы.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?

    Коуч назвала три недопустимых после расставания поступка

    Девушка потеряла ногу из-за акулы и продолжила плавать на месте нападения

    Премьер Грузии назвал справедливым начало импичмента президенту страны

    Путин объяснил выход России из зерновой сделки

    Из Windows удалят текстовый редактор WordPad

    В цветах галстуков Путина и Эрдогана разглядели тайный смысл

    В Армении заявили о готовности продолжать сотрудничество с НАТО

    Офтальмолог заподозрила Шольца в попытке привлечь внимание повязкой на глазу

    Путин прокомментировал отношения России и Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости