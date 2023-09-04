Евросоюзу предрекли проблемы с электричеством будущей зимой

Уполномоченная кабмина Польши: зимой ЕС столкнется с нехваткой электричества

Евросоюз будущей зимой может столкнуться с нехваткой электричества. Об этом заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская, ее комментарий для агентства РАР приводит РИА Новости.

По ее словам, решение некоторых стран ЕС о досрочном отключении всех атомных электростанций (АЭС) было скорее политическим и идеологическим, и не имело смысла с практической точки зрения, так как у этих государств существует проблема дефицита электроэнергии. «Таким образом, вся Европа будет иметь меньше мощности в системе», — предрекла Лукашевская-Третьяковская.

Она заверила, что в Польше сложности с электричеством будут значительно меньше, чем в других странах Евросоюза. Также уполномоченная кабмина отметила, что Польша готова к возможным проблемам в странах Балтии из-за «ускоренной десинхронизации с российской системой». «Они решили синхронизироваться с европейской системой в 2025 году, но если случится, что какая-то из стран Балтии рассинхронизируется и придется экстренно синхронизировать Прибалтику, то мы к этому готовы», — добавила она.

В апреле в Германии были отключены три последние работающие АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». В то же время большинство немцев выступили против этой меры. По данным опроса, только 26 процентов респондентов высказались за остановку работы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что производство зеленой энергии в странах Европы в сентябре может снизиться из-за неблагоприятных погодных условий. При этом, несмотря на то, что первый месяц осени не отличается высоким спросом на энергию, снижение выработки разгонит спрос на ископаемые источники, такие как уголь и газ, и вызовет рост цен на эти ресурсы.