Офтальмолог заподозрила Шольца в попытке привлечь внимание повязкой на глазу

Офтальмолог Швайликова усомнилась в необходимости повязки на глазу Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц мог надеть повязку на глаз после травмы ради хайпа, считает врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Инна Швайликова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что доктора рекомендуют пациентам носить повязки только в очень редких ситуациях.

«Повязки накладывают крайне редко, только при какой-то серьезной травме. Вообще если есть воспаление либо инфекция, глаз ни в коем случае нельзя накрывать повязкой, потому что это может привести к тому, что бактерии, которые находятся под повязкой, будут больше размножаться. После воспалительных реакций мы всегда оставляем глаз открытым, чтобы он очищался — промываем его, капли капаем антибактериальные. Повязки при воспалениях просто противопоказаны», — объяснила она.

Также офтальмолог допустила, что политик мог надеть повязку ради эстетики, чтобы скрыть синяки или ссадины.

«Мне кажется, это его ход, чтобы привлечь внимание. Единственный случай, когда мы накладываем повязку, это, например, после операции по замене хрусталика, чтобы человек из клиники доехал домой, чтобы ему в глаз ничего не залетело, какого-то воспаления он по дороге домой не подхватил. А дома повязку снимают и капают противовоспалительные капли», — заключила собеседница «Ленты.ру».

4 сентября канцлер германии Олаф Шольц опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter) фото с повязкой на лице после травмы глаза. «С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!» — написал он. Двумя днями ранее политик получил травму во время пробежки. Из-за этого он не смог посетить предвыборные мероприятия своей партии.