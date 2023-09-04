В Херсонской области рассказали о мести ВСУ за попытку своих бойцов сбежать

Сальдо: артиллерия ВСУ нанесла удар по своим бойцам за попытку оставить позиции

В Херсонской области артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по своим бойцам после того, как они попытались покинуть свои позиции. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что украинских военных насильно мобилизовали и забросили на позиции без подвоза еды и боеприпасов. После того как бойцы решили уходить, их выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. В результате лишь двоим из всей группы удалось выйти на контролируемую российскими войсками территорию и сдаться в плен.

Ранее пленный украинский военный сообщил, что Служба безопасности Украины совместно с ВСУ создала специальные отряды для ликвидации бойцов, желающих сдаться в плен Российской армии.

В августе командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов оценил потери ВСУ при наступлении в 40 тысяч человек. «Цифра достоверная, и она с каждым днем двигается все вверх и вверх», — подчеркнул он.

