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19:31, 4 сентября 2023Из жизни

Жених уволил брата после предложения возлюбленной на его свадьбе

Брат жениха сделал девушке предложение на его свадьбе и был уволен

Фото: Amy Humphries / Unsplash

Мужчина уволил своего брата после того, как тот сделал девушке предложение во время его свадьбы. Этой историей американец поделился на Reddit.

Пользователь под ником Daquii рассказал, что нанял родного брата в свою компанию по ремонту водопроводных труб и сантехники три года назад во время пандемии коронавируса. Тогда 22-летний молодой человек был безработным. Получив опыт в семейном бизнесе, он стал старшим мастером и начал подумывать об открытии собственного дела.

Однако он ненароком приблизил день своего ухода из компании необдуманным поступком. На свадьбе брата, где мужчина был шафером, он решил сделать предложение своей возлюбленной прямо во время поздравительной речи молодоженам. Этот жест ужасно разозлил жениха и по совместительству работодателя. «Я и моя жена восприняли этот как попытку перетянуть одеяло на себя в день нашего праздника», — написал американец. Разозлило автора и то, что семья восприняла помолвку с восторгом и все начали фотографироваться с обрученной парой и рассматривать кольцо.

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На следующий день автор уволил брата, не объясняя ему причин. Родственник был шокирован этой новостью и посчитал решение эгоистичным и нелогичным. Семья тоже не поддержала старшего брата.

При этом комментаторы в сети целиком согласились с автором. Большинство из них посочувствовали ему и написали, что публичная помолвка на чужой свадьбе — это неприемлемо. Другие посоветовали сообщить на свадьбе брата о беременности или прийти туда в белом платье.

Ранее участница форума Reddit рассказала, что случайно проболталась жениху золовки о ее порнокарьере и сорвала их свадьбу. Между женихом и невестой случился грандиозный скандал на глазах у гостей.

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