Бразилия купила у России партию урана впервые за 20 лет

Бразилия купила первую с 1999 года партию урана из России за 72 млн долларов

В 2023 году Бразилия приобрела у России первую с 1999 года партию природного и обогащенного урана за 72 миллиона долларов. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сведения бразильской статслужбы.

Уточняется, что Бразилия импортировала из России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235 на 18,9 миллиона долларов. Кроме того, стана приобрела 26,9 тонны природного урана на 52,7 миллиона долларов, что произошло впервые минимум с 1998 года: более ранние данные отсутствуют.

Бразилия также покупает у России и иные радиоактивные элементы. За семь месяцев 2023 года страна купила только один килограмм на три миллиона долларов, хотя в прошлом году на ту же сумму она получила порядка 108 килограммов.

Ранее Индия впервые за четыре года закупила у России уран. В июне страна получила партию в 118 тонн на сумму 13,5 миллиона долларов.