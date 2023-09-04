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20:03, 4 сентября 2023Из жизни

Паразитические черви устроили «пробку» в желчном протоке мужчины

Ars Technica: черви-паразиты забрались в желчный проток мужчины из Колумбии

Фото: Pijitra Phomkhan / Shutterstock / Fotodom

В желчном протоке колумбийца обнаружили сразу трех крупных червей-паразитов. Об этом сообщает Ars Technica.

75-летний мужчина из Колумбии, живший в сельской местности недалеко от Боготы, попал в больницу с жалобами на высокую температуру, светлый стул и сильные боли в животе, от которых он страдал несколько недель. Доктора заметили чувствительность в области желчного пузыря, анализ крови показал признаки инфекционного заболевания, а на снимках УЗИ в области желчного протока обнаружились «трубчатые образования».

При помощи эндоскопа медики обнаружили и извлекли забравшегося в желчный проток 20-сантиметрового паразитического червя, известного как человеческая аскарида. После этого они ввели в организм пациента контраст и обнаружили в соседних протоках еще двух червей, которых удалили с помощью баллонного катетера. Через несколько недель лекарственной терапии мужчина поправился. Оказалось, что в деревне пациента не было доступа к чистой воде, и устроившие в желчном протоке «пробку» паразиты стали причиной редкого и опасного заболевания, известного как желчный аскаридоз.

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Аскариды — одни из самых распространенных паразитов, которые находят у людей. Ежегодно они поражают до 1,2 миллиона человек по всему миру. Яйца аскарид попадают в организм через грязную воду или немытые овощи и фрукты. Они развиваются во взрослых особей в кишечнике, а оттуда через лимфатическую систему мигрируют в легкие, вызывая лихорадку и кашель. После этого они возвращаются в кишечник, где откладывают яйца. Часто в этот момент симптомы пропадают. Однако иногда черви начинают передвигаться по телу, оказываясь в неожиданных местах и вызывая разные осложнения.

Ранее сообщалось, что в Канберре впервые в истории медицины живого червя-паразита Ophidascaris robertsi длиной восемь сантиметров извлекли из мозга пациентки. Обычно эти паразиты поражают питонов.

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    Алиса Дмитриева
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