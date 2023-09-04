Среда обитания
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18:12, 4 сентября 2023Среда обитания

Названы самые уязвимые для глобального потепления люди

Людей с респираторными болезнями назвали самыми уязвимыми к изменению климата

Фото: Jim Urquhar / Reuters

Эксперты назвали людей с респираторными заболеваниями самыми уязвимыми по отношению к глобальному потеплению. Об этом говорится в статье издания European Respiratory Journal, посвященного этим заболеваниям.

Ученые отметили, что риск связан с тем, что высокие температуры и меняющиеся погодные условия усугубляют проблемы со здоровьем легких. Они призвали страны Евросоюза снизить свои нормативные пределы загрязнения воздуха в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По словам ученых, здоровье человека и последствия глобального потепления в настоящее время стали взаимосвязаны. Течение респираторных заболеваний осложняют как пыльца и другие аллергены, так и лесные пожары, пыльные бури и выбросы транспорта, работающего на ископаемом топливе. Кроме того, в будущем могут возникнуть новые респираторные заболевания, ожидают эксперты.

Как отметила профессор университета Копенгагена Зорана Йованович Андерсен, симптомы респираторных заболеваний от изменений климата будут усиливаться, а для некоторых людей глобальное потепление чревато летальным исходом.

Эксперты также отметили, что от глобального потепления страдают дети, дыхательные органы которых еще развиваются. Из-за загрязнения воздуха для них вырастает вероятность развития хронических заболеваний легких.

Сокращение вредных выбросов и предотвращение дальнейшего роста температур приведет к «непосредственной выгоде», поскольку по мере очищения воздуха здоровье людей также бы улучшилось, считают ученые.

Ранее доктор физико-математических наук Владимир Семенов предрек миру достижение новых температурных рекордов. Он также указал, что рост температур негативно сказывается на здоровье людей и приводит к увеличению риска тепловых ударов и обострениям хронических заболеваний.

Аналитики исследовательской некоммерческой организации Berkeley Earth предсказывали, что 2023 год с вероятностью 80 процентов станет самым жарким за всю историю климатических наблюдений.

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    Мария Черкасова
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