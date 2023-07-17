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13:57, 17 июля 2023Среда обитания

2023 году предрекли статус самого жаркого в истории

Berkeley Earth: 2023 год станет самым жарким в истории с вероятностью 80 процентов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нынешний год с вероятностью 80 процентов станет самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Это будет обусловлено рядом факторов, включая рост среднемировых температур и увеличение выбросов парниковых газов, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков исследовательской некоммерческой организации Berkeley Earth.

В настоящее время самым теплым периодом в истории является промежуток между 2016 и 2020 годами. Однако ряд температурных рекордов в июне и июле могут поспособствовать его обновлению. На ускорение темпов глобального потепления к концу декабря повлияют природный феномен Эль-Ниньо, нагревающий воды в экваториальной части Тихого океана, и увеличение средней температуры поверхности Атлантического океана до беспрецедентных 32,2 градуса Цельсия вблизи побережья Флориды.

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Таким образом, рекордно жаркий 2023 год может продолжить тенденцию последних нескольких десятилетий. Так, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 22 из последних 23 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. По мнению экспертов организации, единственным способом остановить опасную тенденцию станет резкое сокращение использования ископаемых видов топлива.

В начале июля были побиты сразу несколько погодных рекордов. Сначала 3-го числа среднемировая температура впервые в истории достигла 17 градусов Цельсия, однако уже 6-го — поднялась до 17,23 градуса. При этом заметное потепление наблюдалось еще в июне, в результате чего он стал самым жарким в истории — средняя температура тогда увеличилась более чем на 0,5 градуса.

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    Анатолий Акулов
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