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08:47, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Пророссийские хакеры провели операции против пособников Украины

Хакерские группы провели кибероперации против пособников атак Украины на Россию

Фото: Unsplash

Шестнадцать пророссийских хакерских групп заявили, что провели масштабную операцию против «пособников украинских атак» на Россию. В результате они вывели 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии, передает РИА Новости.

Отмечается, что впервые в истории интернета такое количество групп действовали совместно. «Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — подчеркнули хакеры в своем заявлении.

Хакеры также парализовали каналы обмена служебными сообщениями госорганов, нарушили деятельность паркоматов и системы мобильного банкинга. В открытом доступе оказалась переписка МВД Латвии, данные о личном составе, агентах полиции, финансовые документы и графики отпусков. Хакеры обещали продолжить проводить атаки в поддержку спецоперации.

Ранее российские военные хакеры атаковали планшеты бойцов ВСУ, работающие со Starlink. Россияне захватили и установили на мобильных устройствах бойцов свое программное обеспечение.

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    Марина Совина
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