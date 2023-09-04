Пророссийские хакеры провели операции против пособников Украины

Хакерские группы провели кибероперации против пособников атак Украины на Россию

Шестнадцать пророссийских хакерских групп заявили, что провели масштабную операцию против «пособников украинских атак» на Россию. В результате они вывели 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии, передает РИА Новости.

Отмечается, что впервые в истории интернета такое количество групп действовали совместно. «Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — подчеркнули хакеры в своем заявлении.

Хакеры также парализовали каналы обмена служебными сообщениями госорганов, нарушили деятельность паркоматов и системы мобильного банкинга. В открытом доступе оказалась переписка МВД Латвии, данные о личном составе, агентах полиции, финансовые документы и графики отпусков. Хакеры обещали продолжить проводить атаки в поддержку спецоперации.

Ранее российские военные хакеры атаковали планшеты бойцов ВСУ, работающие со Starlink. Россияне захватили и установили на мобильных устройствах бойцов свое программное обеспечение.

