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13:27, 4 сентября 2023Россия

12 автомобилей столкнулись на трассе под Москвой

ГУ МВД по Подмосковью: на трассе в Химках столкнулись 12 автомобилей

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Химках на трассе столкнулись сразу 12 автомобилей. ДТП произошло утром на 31-м километре дороги М-10 «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью, передает РЕН ТВ.

В результате случившегося никто не пострадал. Движение в районе аварии пришлось частично ограничить. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Причины массового ДТП в ведомстве не раскрывали.

Ранее сообщалось, что водитель Hyundai Porter вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком на Волгоградском проспекте в Москве.

После произошедшего семилетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Столичная прокуратура организовала проверку.

До этого тягач сорвался с моста на трассе М-4 в подмосковном Ступино, рухнул и спровоцировал огненное ДТП. В результате 42-летний водитель вездехода и 40-летний владелец «ГАЗели» были госпитализированы.

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    Анна Щербакова
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