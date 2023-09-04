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08:26, 4 сентября 2023Россия

Жителей Крыма предупредили об уничтожении боеприпасов

Советник главы Крыма предупредил жителей об уничтожении взрывоопасных предметов
СюжетВзрывы в Крыму
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей полуострова об уничтожении взрывоопасных предметов. Подробный комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что от боеприпасов будут избавляться в понедельник, 4 сентября, в поселке городского типа Октябрьское в период с 13:00 до 15:00.

Аналогичные мероприятия пройдут в Старом Крыму с 11:00 до 13:00, уточнил советник. В связи с этим он призвал жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

31 августа Крючков выступал с опровержением данных о взрывах в Кировском районе Крыма. Тогда там было проведено плановое уничтожение боеприпасов.

Еще раньше в Крыму система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила украинскую ракету. Это произошло в восточной части полуострова.

В Минобороны России подчеркнули, что в это же время в Брянской области удалось сбить два дрона самолетного типа.

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    Анна Щербакова
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