Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 31 августа 2023Россия

В Крыму опровергли сообщения о взрывах

Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщения о взрывах в Кировском районе

Фото: Unsplash

Сообщения о том, что в Кировском районе Крыма прозвучали взрывы, не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram.

«По Кировскому и Старому Крыму — вброс. Все спокойно. Днем в этих районах плановое уничтожение боеприпасов», — написал он.

Вечером 30 августа в Крыму система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету. Как сообщили в Минобороны, тогда же в Брянской области сбили два дрона самолетного типа.

По словам Крючкова, линия электропередачи оказалась повреждена осколками сбитой крылатой ракеты. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов под Брянском

    Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы 45 рейсов ушли на другие аэродромы

    Стали известны подробности проникновения диверсантов в Брянскую область

    На Пугачеву подали в суд из-за долгов по тайной даче

    В Еврокомиссии назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС

    Для зоны СВО разработали бункер на «лыжах»

    Аэропорт Петербурга примет часть рейсов из Москвы

    Большинство россиян задумались о дополнительном источнике дохода

    Спортивный психолог дала совет окружению пропавшей фигуристки Горбачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости