В Крыму опровергли сообщения о взрывах

Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщения о взрывах в Кировском районе

Сообщения о том, что в Кировском районе Крыма прозвучали взрывы, не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram.

«По Кировскому и Старому Крыму — вброс. Все спокойно. Днем в этих районах плановое уничтожение боеприпасов», — написал он.

Вечером 30 августа в Крыму система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету. Как сообщили в Минобороны, тогда же в Брянской области сбили два дрона самолетного типа.

По словам Крючкова, линия электропередачи оказалась повреждена осколками сбитой крылатой ракеты. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.