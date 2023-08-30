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23:13, 30 августа 2023Россия

В Крыму осколки сбитой крылатой ракеты повредили ЛЭП

В Крыму осколки сбитой крылатой ракеты повредили линию электропередачи

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Линия электропередачи (ЛЭП) была повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму. Электроснабжение планируется восстановить в течение часа, рассказал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале в среду, 30 августа.

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа», — отметил он.

Крючков не уточнил класс напряжения ЛЭП. Он также не назвал районы, которые остались без электроснабжения.

Ранее 30 августа крымский глава Сергей Аксенов рассказал, что крылатая ракета была сбита силами ПВО в восточной части региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что вечером в среду были пресечены террористические атаки Украины в двух регионах страны. В небе над Брянской областью с помощью системы противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника самолетного типа. В Республике Крым средствами ПВО также удалось сбить украинскую ракету.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в регионе сработали системы ПВО, которые уничтожили два беспилотника.

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    Марина Совина
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