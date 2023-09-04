Российский боец Магомедов раскрыл условия контракта с UFC

Боец ММА Шарабутдин Магомедов заявил, что заключил с UFC контракт на три боя

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов раскрыл условия контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова приводит YouTube-канал «Вестник ММА».

Спортсмен рассказал, что заключил с промоушеном соглашение на три поединка. «В 250 тысяч долларов сколько нулей? А у меня пять нулей [в контракте]. Таким контрактом мало кто может похвастаться. Поэтому мне без разницы, с кем драться», — заявил Магомедов. Он добавил, что сумма контракта может увеличиться в любой момент в зависимости от его выступлений.

29 декабря 2022 года стало известно, что Магомедов подписал контракт с UFC. Оформлением соглашения занимался менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Ожидалось, что боец дебютирует в промоушене в мае‑июне 2023 года, однако пока в организации не назначили ему соперника.

Магомедов одержал семнадцать побед (13 из которых — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.