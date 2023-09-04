Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Кр
0:1
2-й тайм
live
2DROTS
Фонбет Кубок России|1/64 финала
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
14:28, 4 сентября 2023Спорт

Российский боец Магомедов раскрыл условия контракта с UFC

Боец ММА Шарабутдин Магомедов заявил, что заключил с UFC контракт на три боя
Шарабутдин Мегомедов

Шарабутдин Мегомедов. Кадр: Вестник ММА / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов раскрыл условия контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова приводит YouTube-канал «Вестник ММА».

Спортсмен рассказал, что заключил с промоушеном соглашение на три поединка. «В 250 тысяч долларов сколько нулей? А у меня пять нулей [в контракте]. Таким контрактом мало кто может похвастаться. Поэтому мне без разницы, с кем драться», — заявил Магомедов. Он добавил, что сумма контракта может увеличиться в любой момент в зависимости от его выступлений.

29 декабря 2022 года стало известно, что Магомедов подписал контракт с UFC. Оформлением соглашения занимался менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Ожидалось, что боец дебютирует в промоушене в мае‑июне 2023 года, однако пока в организации не назначили ему соперника.

Магомедов одержал семнадцать побед (13 из которых — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский разведывательный вертолет Ка-52 упал в Азовском море

    Раскрыто будущее Ани Лорак на российском ТВ

    Премьер Грузии заявил о бездействии президента на пути к евроинтеграции

    Собчак осудила шутки в КВН

    Лукашенко назвал последствие дефицита свинины в Белоруссии

    Собчак пришла в ресторан с часами за 13 миллионов рублей

    Европейская страна оказалась под угрозой пожаров

    Биржевые цены на бензин в России обновили очередной максимум

    Названа стоимость купленного «АвтоВАЗом» банка

    В России запустили сборку нового «Москвича»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости