Альтернативы зерновой сделке без участия России назвали небезопасными

РИА Новости: Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без РФ небезопасны

Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без участия России являются небезопасными, об этом сообщил источник в турецкой технической делегации, участвующей в переговорах, передает РИА Новости.

Собеседник агентства назвал иные маршруты зернового коридора рискованными и более затратными. Также существует понимание, что суда, следующие в черноморские порты Украины, потенциально могут рассматриваться как перевозящие военные грузы, отметил он.

«Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным», — уточнил источник.

Ранее ТАСС сообщил, что в политических кругах Турции считают маловероятным возобновление зерновой сделки в прежнем формате даже после переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

