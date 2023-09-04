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05:44, 4 сентября 2023Мир

Альтернативы зерновой сделке без участия России назвали небезопасными

РИА Новости: Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без РФ небезопасны

Фото: Unsplash.com

Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без участия России являются небезопасными, об этом сообщил источник в турецкой технической делегации, участвующей в переговорах, передает РИА Новости.

Собеседник агентства назвал иные маршруты зернового коридора рискованными и более затратными. Также существует понимание, что суда, следующие в черноморские порты Украины, потенциально могут рассматриваться как перевозящие военные грузы, отметил он.

«Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным», — уточнил источник.

Ранее ТАСС сообщил, что в политических кругах Турции считают маловероятным возобновление зерновой сделки в прежнем формате даже после переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

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    Марина Совина
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