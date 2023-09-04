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17:57, 4 сентября 2023Силовые структуры

Обворовавший актрису Юлию Рутберг мигрант попал на видео

МВД показало кадры с мигрантом, обворовавшим квартиру актрисы Юлии Рутберг
Начало событий в новости Полиция задержала обворовавшего квартиру российской актрисы Юлии Рутберг

Подозреваемый по делу о краже в московской квартире актрисы Юлии Рутберг попал на камеры видеонаблюдения. Кадры «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении МВД России.

На них видно, как мужчина заходит в подъезд дома, поднимается на лифте, а через некоторое время выходит и скрывается с места преступления.

О краже в квартире артистки на Смоленской-Сенной площади стало известно 3 сентября. Предварительно установлено, что злоумышленник повредил замок входной двери и, проникнув в жилище Рутберг, похитил денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около двух миллионов рублей. Сразу после этого мужчина скрылся.

Вскоре полиция задержала подозреваемого — им оказался 36-летний мигрант из Узбекистана Уктам Саламов. Представители силовых структур изъяли у него часть похищенных наличных.

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    Олеся Мицкевич
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