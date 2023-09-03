Известную российскую актрису ограбили в Москве

Baza: народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве

Известную актрису, народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, неизвестные взломали замок и вынесли из квартиры актрисы на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро.

Отмечается, что грабители могли знать, что в этот момент в квартире никого не будет, поскольку Рутберг уехала на гастроли.

В 2020 году Юлию Рутберг обманули на три миллиона рублей. Ее бывший знакомый — риелтор Виталий Подольский — взял эти деньги у нее под расписку, но впоследствии отказался их вернуть. Он неоднократно давал обещания, однако в итоге слов своих не сдержал и перестал брать трубку.

