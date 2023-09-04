Полиция задержала обворовавшего квартиру российской актрисы Юлии Рутберг

Обворовавший актрису Рутберг мигрант из Убекистана Саламов задержан в Москве

В Москве задержали подозреваемого в краже из квартиры известной российской актрисы Юлии Рутберг. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанный — 36-летний мигрант из Узбекистана Уктам Саламов. Оперативники выяснили, что, после того как злоумышленник проник в дом на Садово-Сенной улице, он сломал замок квартиры на 11-м этаже и украл около двух миллионов рублей наличностью в разной валюте. Злоумышленника удалось вычислить благодаря системам видеонаблюдения. Сыщики ведут розыск домработницы актрисы, которую подозревают в соучастии в преступлении.

О краже из квартиры уехавшей на гастроли актрисы стало известно 3 сентября. Отмечалось, что злоумышленник совершил кражу, зная, что дома никого нет.

Актриса известна широкому зрителю по картинам «Не родись красивой», «Игрушки», «Мотыльки», «Частное пионерское». В 2016 году Рутберг получила звание народной артистки России.