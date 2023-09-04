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11:05, 4 сентября 2023Экономика

Бывший глава Минсельхоза захотел купить производителя масла «Золотая семечка»

«Ъ»: экс-глава Минсельхоза Ткачев может купить производителя «Золотой семечки»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев, владеющий «Агрокомплексом имени Н.И. Ткачева», захотел купить крупнейшего производителя подсолнечного масла в России — «Юг Руси», через формально не связанные с ним структуры. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По словам одного из источников, в компании уже сменилось руководство. Сумма сделки может составить 40 миллиардов рублей.

«Юг Руси» принадлежат девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Среди брендов компании — «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и другие. В сельскохозяйственном сезоне 2021-2022 годов «Юг Руси» обеспечивал 12 процентов выпуска сырого подсолнечного масла и 28 процентов бутилированного, следует из отчета «Русагро».

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Кроме того, как сообщили газете участники рынка, в минувшем сезоне «Юг Руси» стал крупнейшим экспортером масла, продав за рубеж более 399 тысяч тонн. Компания также занимается экспортом зерна.

«Агрокомплекс», принадлежащий Ткачеву, занимает вторые позиции в стране по производству молока и риса и пятые — по производству мяса и сахара, следует из собственных данных компании. Как отмечает «Ъ», новая покупка позволит ей закрепиться на рентабельном рынке, перспективы которого аналитики связывают с экспортом.

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    Софья Ермакова
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