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20:33, 4 сентября 2023Россия

Шойгу заявил об ожидании здравого смысла от нового главы Минобороны Украины

Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от нового министра обороны Украины
СюжетМинобороны:

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от возможного назначения Рустема Умерова главой Министерства обороны Украины. Слова министра обороны России приводит «Первый канал».

«Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно — пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее об увольнении министра обороны Украины сообщил президент страны Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат послом республики в Великобритании. Позднее Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова.

Отмечается, что новым министром обороны может быть назначен руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров, кандидатуру которого рассмотрят депутаты Верховной Рады.

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    Никита Абрамов
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