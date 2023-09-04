Потерявшуюся семилетнюю российскую девочку нашли

Потерявшуюся в Челябинске семилетнюю девочку нашли живой

Потерявшуюся в Челябинске семилетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда Поисковый отряд «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Утром 3 сентября ребенок ушел из дома в Металлургическом районе и не вернулся. К поискам привлекли полицию и волонтеров. Россиянку обнаружили вечером того же дня на улице. С ней все в порядке, уточнили в региональном управлении МВД.

«Ее увидели прохожие на улице. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — заявили в ведомстве.

В августе на несколько дней пропал восьмилетний Арсен Исмаилов. Его нашли живым, с ним все в порядке.