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10:35, 4 сентября 2023Россия

Потерявшуюся семилетнюю российскую девочку нашли

Потерявшуюся в Челябинске семилетнюю девочку нашли живой

Архивное фото: Александр Сайганов / Коммерсантъ

Потерявшуюся в Челябинске семилетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда Поисковый отряд «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Утром 3 сентября ребенок ушел из дома в Металлургическом районе и не вернулся. К поискам привлекли полицию и волонтеров. Россиянку обнаружили вечером того же дня на улице. С ней все в порядке, уточнили в региональном управлении МВД.

«Ее увидели прохожие на улице. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — заявили в ведомстве.

В августе на несколько дней пропал восьмилетний Арсен Исмаилов. Его нашли живым, с ним все в порядке.

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    Евгения Куликова
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