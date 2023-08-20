В российском городе нашли живым пропавшего несколько дней назад ребенка

В Краснодаре нашли живым восьмилетнего мальчика, пропавшего несколько дней назад

В Краснодаре найден живым восьмилетний Арсен Исмаилов, пропавший в российском регионе несколько дней назад. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О том, где именно находился мальчик все эти дни, пока неизвестно.

В УМВД России по городу Краснодару подтвердили газете «Коммерсантъ», что в отношении пропавшего ребенка никто не совершал противоправных действий.