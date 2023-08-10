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10:56, 10 августа 2023Силовые структуры

В российском городе пропала женщина с двухлетним ребенком

В Твери начали проверку после исчезновения женщины с двухлетним ребенком

Кадр: СУ СК России по Тверской области

В Твери следователи начали проверку после сообщения об исчезновении 30-летней местной жительницы и ее двухлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина и ребенок пропали в понедельник, 7 августа. Местоположение и обстоятельства их пропажи устанавливаются.

Ранее сообщалось, что шестилетнюю девочку, которую увел с детской площадки в Шахтах незнакомец, нашли живой.

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    Илона Палей
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