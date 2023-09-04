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14:26, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России

В Москве посчитали, что заявления Пашиняна о России неприемлемы по тону

Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / Kremlin / Reuters

В Москве недовольны последними заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России, сделанными во время интервью итальянским СМИ. Об этом в беседе с ТАСС заявил дипломатический источник.

Собеседник информационного агентства отметил, что также речь идет о публичных высказываниях армянского руководства, включая комментарий МИД Армении от 31 августа. По его словам, Москва расценивает их «неприемлемыми по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки».

Он также указал, что Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, при этом Запад использует Армению как средство реализации данной цели. Диписточник подчеркнул, что Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион, и призвал Еревану не становиться орудием в руках Запада.

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что зависимость от России в сфере безопасности ошибочна.

Ранее Пашинян отмечал, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. При этом он подчеркнул, что не знает, по каким причинам подобное происходит.

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