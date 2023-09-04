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20:06, 4 сентября 2023Мир

В России назвали главные итоги переговоров Путина и Эрдогана

Депутат Новиков назвал сверкой часов переговоры президентов Путина и Эрдогана

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стали сверкой часов для двух государств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он назвал главные итоги встречи политиков.

Главным результатом встречи стала сверка часов. Личных встреч не было некоторое время, в Турции проходили президентские выборы, Эрдоган должен был провести избирательную кампанию, определиться с приоритетами своего президентского нового срока. Сейчас наступило время, чтобы такую встречу провести

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Как и следовало ожидать, никакие итоговые документы не анонсировались. Это был рабочий разговор по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес. Неожиданностей нет, важнейшими темами в ходе обсуждения, судя по тем заявлениям, которые сделали сами участники переговоров, стала тема Украины, что вполне естественно. Темой стала сирийская проблематика, зерновая сделка и блок энергетических вопросов», — сказал депутат.

По словам парламентария, российско-турецкие отношения важны не только для Москвы и Анкары, но и соседних государств, а также крупных мировых игроков.

«Учитывая, что НАТО в целом ведет очень агрессивную политику в отношении Российской Федерации, более конструктивная политика Турции важна для нашей страны, в том числе, потому что сама Турция является членом НАТО. Важно, что внутри этой натовской коалиции есть разные точки зрения на многие вопросы, имеющие отношение к нашим интересам, вопросам нашей безопасности и вопросам, которые нас в той или иной степени интересуют», — заключил он.

Трехчасовая встреча глав двух стран прошла в понедельник, 4 сентября, в Сочи. Большое внимание политики уделили вопросу зерновой сделки. Российский лидер заявил, что готов возобновить ее в течение нескольких дней. Для этого нужно, чтобы другие участники соглашения не препятствовали экспорту российской агропродукции, отметил Путин.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара готова стать посредником и помочь Москве и Киеву завершить конфликт.

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    Варвара Кошечкина
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