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02:36, 4 сентября 2023Путешествия

Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали на прилет и вылет, 8 отменили

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В трех аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали на вылет и прилет, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В Шереметьево задерживаются восемь рейсов, в Домодедово — 11, еще четыре отменили.

По данным на 2:22 по московскому времени во Внуково задержаны четыре рейса, столько же отменено. Причины не уточняются.

Накануне, 3 сентября, как минимум 20 рейсов были отменены и еще девять задержано в московских аэропортах. В частности, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса, шесть отменили.

31 августа в трех московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов. В общей сложности были отменены или задержаны 136 рейсов. О причинах изменения расписания также не сообщалось.

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    Марина Совина
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