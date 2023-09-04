Шойгу порассуждал об отставке министра обороны Украины

Шойгу: позиция Украины зависит от мнения США, а не от того, кто будет главой МО

Позиция Украины зависит от мнения США, а не от того, кто будет занимать пост главы Минобороны страны. Так министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отставку главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

«Все зависит от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Они (власти Украины — прим. «Ленты.ру») могут менять [министров] хоть каждый день», — пояснил глава Минобороны России.

Ранее об увольнении министра обороны Украины сообщил президент страны Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат послом республики в Великобритании. Позднее Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова.

Отмечается, что новым министром обороны может быть назначен руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров, кандидатуру которого рассмотрят депутаты Верховной Рады.