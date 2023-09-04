В небе над российским регионом перехватили второй беспилотник ВСУ за полчаса

Минобороны России: в небе над Брянской областью перехвачен БПЛА ВСУ

Над территорией Брянской области был перехвачен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Дрон был перехвачен около 17:00 по московскому времени. Ранее в этот же день оборонное ведомство сообщило о подавлении другого украинского беспилотника в 16:30 (по Москве). Таким образом, это уже второй БПЛА, перехваченный в небе над российским регионом за полчаса.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.

4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух беспилотниках, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы в небе над регионом.

