Обнаружены доказательства существование планеты размером с Землю

The Astronomical Journal: девятая планета может быть похожа на Землю

Японские астрономы обнаружили возможные доказательства существования похожей на Землю девятой планеты Солнечной системы, находящейся в поясе Койпера. Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal.

Пояс Койпера представляет собой область Солнечной системы за орбитой Нептуна, в которой пролегают орбиты многочисленных транснептуновых объектов (ТНО) — астероидов, комет и другие небольшие тела, состоящие из льда. Было выявлено, что некоторые ТНО ведут себя таким образом, что можно предположить, что среди них есть небольшая планета. Она удалена от Солнца примерно на 500 астрономических единиц (а.е.), тогда как Нептун удален всего на 30 а.е.

Когда ученые обнаружили, что большое количество малых объектов имеет орбиты с большим наклоном, чем у Земли. Компьютерное моделирование показало, что наиболее вероятным объяснением наблюдений является планета, расположенная в поясе Койпера. Она должна иметь массу в 1,5-3 раза больше земной, наклон орбиты примерно 30 градусов. Кроме того, этот сценарий также предсказывает существование новых популяций ТНО, расположенных на расстоянии более 150 а.е.