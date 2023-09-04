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12:04, 4 сентября 2023Наука и техника

Показан увеличивающий риск ожирения механизм

В Сиднейском университете продемонстрировали роль белка в ожирении

Фото: Unsplash

Ученые Сиднейского университета получили новые доказательства белковой гипотезы ожирения, согласно которой относительно небольшое содержание белка в пище, богатой жирами и углеводами, заставляет организм усваивать больше калорий в попытке удовлетворить естественную потребность в аминокислотах. Результаты исследования опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.

Авторы проанализировали ряд научных работ, посвященных влиянию рациона питания на риск ожирения. Было показано, что люди, как и многие другие виды, регулируют сильнее на потребление белка, чем на потребление других пищевых компонентов. Если белок, присутствующий в пище, разбавлен жирами и углеводами, происходит компенсаторное увеличение усваиваемой пищевой энергии, и этот механизм, способствующий ожирению, называется белковым рычагом.

На уровень потребности организма в белке влияют также другие факторы, включая возраст (например, начало менопаузы), а также резкие изменения в уровне физической активности и расхода энергии, что происходит у молодых людей при переходе к сидячему образу жизни или у спортсменов, выходящих на пенсию.

Ученые также объясняют склонность к ожирению потенциальным влиянием диет с высоким содержанием белка в раннем возрасте, например, при употреблении некоторых детских смесей. В более позднем возрасте это может способствовать повышенным потребностям организма в белке и большей восприимчивости к ожирению при потреблении пищи с низким содержанием белка.

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    Александр Еникеев
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