Шойгу задали вопрос о расследовании в отношении Суровикина

Министру обороны Шойгу задали вопрос об экс-командующем в зоне СВО Суровикине

Министру обороны России Сергею Шойгу задали вопрос об экс-командующем в зоне специальной военной операции (СВО) Сергее Суровикине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минобороны не стал отвечать на вопрос журналистов о том, ведется ли расследование в отношении Суровикина.

Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в зоне спецоперации в октябре 2022-го года.

24 июня после начала мятежа ЧВК «Вагнер» было опубликовано видеообращение Суровикина к сотрудникам ЧВК с призывом остановиться. После этого о месте пребывания генерала ничего не известно.