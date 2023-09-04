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18:36, 4 сентября 2023Россия

Шойгу задали вопрос о расследовании в отношении Суровикина

Министру обороны Шойгу задали вопрос об экс-командующем в зоне СВО Суровикине

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Министру обороны России Сергею Шойгу задали вопрос об экс-командующем в зоне специальной военной операции (СВО) Сергее Суровикине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минобороны не стал отвечать на вопрос журналистов о том, ведется ли расследование в отношении Суровикина.

Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в зоне спецоперации в октябре 2022-го года.

24 июня после начала мятежа ЧВК «Вагнер» было опубликовано видеообращение Суровикина к сотрудникам ЧВК с призывом остановиться. После этого о месте пребывания генерала ничего не известно.

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    Алан Босиков
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