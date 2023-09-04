Хакеры узнали о планах стран Прибалтики отправить приехавших украинцев на фронт

RaHDit: Прибалтика хочет депортировать украинцев для участия в боевых действиях

Власти стран Прибалтики хотят депортировать на родину граждан Украины, приехавших после начала специальной военной операции. Об этом РИА Новости рассказал российской хакерской группы RaHDit.

По его словам, на сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены данные о всех гражданах Украины, которые приехали в Прибалтику. «Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину», — заявил он.