В Белоруссии не сочли провокацией вторжение польского боевого вертолета

Минобороны Белоруссии: вторжение Ми-24 Польши не провокация, а ошибка летчиков

Минск не считает вторжение польского боевого вертолета на свою территорию провокацией Варшавы, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, списав произошедшее на ошибку летчиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не что иное, как низкая подготовка летчиков. У нас сохраняется взаимодействие в рамках обеспечения полетов», — сказал он, отметив, что в Белоруссии видели борт и знали, что он летит с целью патрулирования границы.

Хренин добавил, что после произошедшего Минск не станет увеличивать военное присутствие на границе с Польшей.

Ранее польский военный вертолет Ми-24 пересек границу Белоруссии в Гродненской области и залетел на территорию республики на один километр. Затем появились кадры, как машина Польши покидает территорию Белоруссии.