Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Белоруссии не сочли провокацией вторжение польского боевого вертолета

Минобороны Белоруссии: вторжение Ми-24 Польши не провокация, а ошибка летчиков

Фото: Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Минск не считает вторжение польского боевого вертолета на свою территорию провокацией Варшавы, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, списав произошедшее на ошибку летчиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не что иное, как низкая подготовка летчиков. У нас сохраняется взаимодействие в рамках обеспечения полетов», — сказал он, отметив, что в Белоруссии видели борт и знали, что он летит с целью патрулирования границы.

Хренин добавил, что после произошедшего Минск не станет увеличивать военное присутствие на границе с Польшей.

Ранее польский военный вертолет Ми-24 пересек границу Белоруссии в Гродненской области и залетел на территорию республики на один километр. Затем появились кадры, как машина Польши покидает территорию Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил министра обороны Украины за провал контрнаступления и мобилизации. Кто теперь будет отвечать за ВСУ?

    Клава Кока прокомментировала вероятность отношений с Моргенштерном

    Любимая азиатская страна россиян ввела «золотую визу»

    В Китае восхитились российским «Белым лебедем»

    Столичный пенсионер по совету мошенников продал квартиру и купил криптовалюту

    В Белоруссии не сочли провокацией вторжение польского боевого вертолета

    Обыски у члена украинского нацбатальона в Херсонской области попали на видео

    Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

    В бундестаге уличили Шольца в блокировании поставок Украине ракет Taurus

    Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости