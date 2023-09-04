Сигнал «Режим» объявляли под Петербургом из-за неизвестного объекта в небе

Mash: сигнал «Режим» объявляли в Ленобласти из-за неизвестного объекта в небе

Сигнал «Режим» объявляли под Санкт-Петербургом из-за неизвестного объекта в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, объект заметили в Ленобласти на высоте двух километров, он летел со стороны Латвии. С ним пытались установить связь, но примерно через полчаса неизвестный аппарат исчез.

Сигнал «Режим» подается при появлении воздушного судна-нарушителя и означает требование о прекращении нарушения воздушного пространства России.

Похожий инцидент произошел в Ленинградской области вечером 1 марта. «Режим» был объявлен из-за неопознанного летающего объекта в небе над Выборгом. Воздушную цель на высоте семи тысяч метров, которая летела со скоростью 200 километров в час, обнаружила российская система ПВО.