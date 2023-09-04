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02:09, 4 сентября 2023Мир

Байден высказался об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Байден заявил, что знает об отставке Резникова с поста министра обороны Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден знает о решении украинского лидера Владимира Зеленского снять Алексея Резникова с должности министра обороны. Об этом заявил пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались у Байдена, слышал ли он, что президент Зеленский меняет министра обороны. На это глава США высказался: «Да». При этом Байден отказался от комментариев.

Накануне, 3 сентября, стало известно, что Зеленский решил сменить министра обороны страны и отправить в отставку Резникова. Его на этой должности заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

В августе Резников заявил, что не обсуждал с Зеленским возможность отставки. Однако он признал, что принял бы подобное предложение, а также сравнил свою должность с Голгофой.

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    Марина Совина
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