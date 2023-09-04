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06:41, 4 сентября 2023Мир

В администрации Байдена объяснили отставку министра обороны Украины Резникова

NYT: отставка Резникова связана с мерами по затягиванию конфликта против России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова с должности связана с новыми мерами по затягиванию конфликта против России, заявил чиновник в администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По мнению источника, Украине нужно новое руководство, чтобы продолжать боевые действия. Он объяснил, что одна из причин увольнения Резникова может быть связана с этим фактором.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны страны и объявил об отставке Резникова. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Он входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией весной 2022 года.

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    Марина Совина
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