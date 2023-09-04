Рогов: новый глава Минобороны Украины Умеров давно завербован спецслужбами США

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров уже давно завербован американскими спецслужбами. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Умеров, проходивший обучение в США, «был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, подконтрольного американским спецслужбам».

Рогов также отметил, что новый глава оборонного ведомства будет более удобен западным странам для обналичивания их бюджетных средств, которые выводятся через Украину.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Его пост займет Умеров, кандидатуру которого на этой неделе рассмотрят парламентарии.