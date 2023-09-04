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12:20, 4 сентября 2023Мир

Румыния опровергла слухи о падении российских беспилотников

Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских беспилотников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Румынии категорически опровергли слухи о падении российских беспилотников в ночь с 3 на 4 сентября на территории страны. Соответствующее заявление сделало Министерство национальной обороны республики.

В ночь на 4 сентября территория Одесской области, граничащая с Румынией, подверглась обстрелу. Оказались повреждены складские и производственные здания, было зафиксировано возгорание гражданских объектов. В украинском МИД сообщили, что российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии.

В Минобороны республики опровергли эту информацию.

«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии», — сказано в опубликованном сообщении.

Военное ведомство отрицает угрозы со стороны России. Также там заверили, что постоянно отслеживают действия беспилотников.

Ранее глава Одесской администрации Олег Кипер сообщил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в Измаильском районе. Он подчеркнул, что на территории нескольких объектов возникли возгорания, которые в итоге удалось ликвидировать.

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    Александр Слабиев
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