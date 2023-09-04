В Одесской области оказались повреждены аграрные и промышленные предприятия
ВСУ сообщили о повреждении оборудования аграрных предприятий в Одесской области
Ночью в Одесской области оказались повреждены складские и производственные здания. Об этом сообщили в областной военной администрации.
Отмечается, что повреждено оказалось также оборудование аграрных и промышленных предприятий. Помимо этого, было зафиксировано возгорание гражданских объектов, ликвидированное к утру.
В ночь на 4 сентября в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ее сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах в городе Измаил Одесской области.