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09:58, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области оказались повреждены аграрные и промышленные предприятия

ВСУ сообщили о повреждении оборудования аграрных предприятий в Одесской области

Фото: Ukraine's Operational Command 'South' / Reuters

Ночью в Одесской области оказались повреждены складские и производственные здания. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Отмечается, что повреждено оказалось также оборудование аграрных и промышленных предприятий. Помимо этого, было зафиксировано возгорание гражданских объектов, ликвидированное к утру.

В ночь на 4 сентября в четырех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ее сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах в городе Измаил Одесской области.

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    Алевтина Запольская
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