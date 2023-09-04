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05:08, 4 сентября 2023Мир

Небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка

В Мексике самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка

Фото: Unsplash.com

В Мексике небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка. Об этом сообщает Milenio.

Происшествие случилось в городе Наволато штата Синалоа. Воздушное судно должно было с воздуха показать, кто родится, мальчик или девочка. Оно выпустило розовый дым возле поместью, где проходило мероприятие, показав, что у пары будет наследница, и вскоре начало падать.

Издание отмечает, что очевидцы сразу же позвонили спасателям, которые прибыли на место через несколько минут. Пилота самолета нашли живым, однако медики не смогли его спасти.

Ранее в Великобритании пилот совершил экстренную посадку на оживленной двухполосной дороге и спас пассажиров.

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    Марина Совина
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