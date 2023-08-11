Пилот экстренно посадил самолет посреди оживленной дороги и спас пассажиров

Daily Mail: в Великобритании пилот экстренно посадил самолет посреди дороги

В Великобритании пилот совершил экстренную посадку на оживленной двухполосной дороге и спас пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Пилот посадил легкомоторный самолет A40 на барьерное ограждение, не задев ни одного автомобиля, проезжающего по магистральной дороге между городами Глостер и Челтнем, графство Глостершир. После остановки летательного аппарата находящиеся в нем пассажиры покинули салон и добрались до безопасного места. Прибывшая на место происшествия полиция сообщила, что в результате аварийной посадки никто не пострадал. Позже самолет, перекрывавший крыльями обе полосы движения, убрали с дороги аварийные службы.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению дороги. Отдел по расследованию авиационных происшествий устанавливает причину вынужденного приземления самолета. По словам директора аэропорта Глостершир, неожиданная посадка могла произойти из-за отказа двигателя воздушного судна.

Очевидцы похвалили пилота за профессионализм и отвагу. «Похоже, пилот сумел посадить самолет в идеальном месте и не причинил никому вреда, несмотря на то, что это было в час пик», — говорит автомобилист, ставший свидетелем произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США самолет упал в воду в 27 метрах от отдыхающих на пляже людей и попал на видео. Во время инцидента на борту самолета находился один пилот.

