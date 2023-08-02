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18:17, 2 августа 2023Из жизни

Самолет упал в море на глазах у посетителей пляжа и попал на видео

Daily Mail: в США самолет упал в море в 27 метрах от посетителей пляжа

В американском штате Нью-Гэмпшир самолет упал в воду в 27 метрах от отдыхающих на пляже людей и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Падение самолета сняла на видео одна из посетительниц пляжа. На кадрах видно, как двухместный самолет Piper PA-18 медленно снижается и падает в море на глазах у очевидцев. Ударившись о воду, летательный аппарат переворачивается. Отмечается, что к самолету был прикреплен баннер, который оторвался при резком снижении и упал на посетителей пляжа. Никто из отдыхающих не пострадал.

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Во время инцидента на борту самолета находился один пилот. Ему удалось выбраться из салона и доплыть до безопасного места. «Он выплыл в одежде, носках и ботинках, его сильно трясло», — рассказывает посетительница пляжа. Пилота осмотрели сотрудники полиции и службы спасения, прибывшие на место происшествия. Мужчина не получил никаких травм.

Позже спасатели и посетители пляжа вытащили самолет из воды с помощью троса. В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование произошедшего. Отмечается, что пилот сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что пожилой автомобилист в Великобритании перепутал педали в своем автомобиле и сбил двух женщин, в том числе собственную жену. Одна из них получила тяжелые черепно-мозговые травмы, другой пришлось ампутировать ногу.

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    Алиса Удовик
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