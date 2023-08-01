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11:00, 1 августа 2023Из жизни

Пенсионер перепутал педали и оставил возлюбленную без ноги

Daily Mail: британец перепутал педали на парковке и сбил двух женщин

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Пожилой автомобилист в Великобритании перепутал педали на парковке супермаркета, оставил жену без ноги и отправил в кому молодую мать. Об этом сообщает Daily Mail.

79-летний строитель на пенсии Малкольм Роджерс остановился возле магазина на автомобиле Ford Mondeo, чтобы помочь с покупками своей спутнице, 76-летней Стефани Хайд. Британец забыл применить ручной тормоз и переключил машину на заднюю передачу, а затем в попытке остановить автомобиль вместо тормоза нажал на педаль газа.

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В результате пенсионер сбил двух женщин: свою возлюбленную и 32-летнюю Холли Миллс. Последняя получила тяжелые черепно-мозговые травмы и перелом позвоночника и была помещена в кому. Хайд пришлось пересесть на инвалидное кресло, так как врачи были вынуждены ампутировать ей ногу.

После комы у Миллс остались постоянные головные боли, она была вынуждена сократить рабочий день и прибегнуть к помощи логопеда.

Роджерс признал свою вину в причинении серьезных травм. Суд приговорил его к 16 месяцам условного тюремного заключения и выдал запрет на вождение автомобиля на два года.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. В этот момент друзья прислали ему на мобильный телефон сообщения с поздравлениями.

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    Алиса Дмитриева
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