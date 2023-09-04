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12:01, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

В Китае раскрыли влияние «Сармата» на украинский конфликт

Asia Times: ракетный комплекс «Сармат» серьезно повлияет на конфликт на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» способен серьезно повлиять на конфликт на Украине. Такое мнение в статье в китайском издании Asia Times выразил обозреватель Габриель Хонрада.

«Аналитики полагают, что развертывание РС-28 может бросить вызов существующим системам контроля вооружений и затруднить логику стратегического сдерживания», — раскрыл автор материала. Помимо того, по его словам, развертывание «Сармата» приведет к серьезным последствиям как в сфере украинского конфликта, так и в целом в области стратегической стабильности.

Хонрада также отметил, что стратегический ракетный комплекс демонстрирует значительный прорыв в российских технологиях производства межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил уникальность «Сармата». Он заявил, что траекторию полета МБР «Сармат» невозможно рассчитать, поскольку она маневрирует.

Перед этим гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой МБР поставили на боевое дежурство.

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    Олег Давыдов
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