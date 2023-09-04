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20:23, 4 сентября 2023Путешествия

Видео с гуляющей по Анапе девушкой в стрингах вызвало споры в сети

Пользователи сети обругали гуляющую по Анапе в стрингах девушку

Видео с девушкой, гуляющей по торговому центру в Анапе в короткой юбке, из-под которой видны стринги, вызвало споры среди пользователей сети. Ролик, снятый очевидцем, опубликован в аккаунте @typoanapa.2.0 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка идет по ТЦ «Красная площадь» в черной мини-юбке, из-под которой видно нижнее белье. Многие подписчики аккаунта возмутились внешним видом героини видео и даже раскритиковали ее походку. «Ощущение, что она кому-то что-то проспорила», «Может нет возможности что-то другое купить», «Хорошо, что не в купальнике», — отметили юзеры.

Однако были и те, кто встал на сторону девушки, заметив, что снимать незнакомцев без их разрешения нельзя. «Какая разница, кто как ходит? Не голая — и на том спасибо», «Если не нравится, не смотрите! У каждого человека есть право выбора», — прокомментировали пользователи.

Ранее видео с загорающими топлес туристками на пляже в Сочи вызвало споры пользователей сети. Пост набрал более 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. Юзеры разделились во мнениях.

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    Зарина Дзагоева
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