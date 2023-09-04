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09:29, 4 сентября 2023Россия

Назван врио директора Института США и Канады

«Ведомости»: врио директора Института США и Канады назначен Сергей Кислицын
Здание института США и Канады

Здание института США и Канады. Фото: NVO / Wikimedia

Врио директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) назначен Сергей Кислицын. Об этом сообщил «Ведомостям» ранее отстраненный от должности главы института Валерий Гарбузов.

Об отстранении Гарбузова с поста директора этого института стало известно 2 сентября. Приказ о расторжении договора был подписан днем ранее, 1 сентября. По словам Гарбузова, причина отстранения в указе обозначена не была.

Как сообщил Гарбузов, его врио Кислицын ранее занимал пост руководителя Центра изучения стратегического планирования Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО).

Бывший директор отметил, что Кислицын может являться врио неограниченное время — регламент не определяет срок избрания нового руководителя ИСКРАН.

Ранее, 23 января 2023 года, сообщалось, что свой пост покинул Владимир Мау, ректор РАНХиГС. Должность он оставил по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. До этого стало известно, что Мау проходит обвиняемым по делу о мошенничестве с «мертвыми душами».

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    Марк Леонов
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