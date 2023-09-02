Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

Директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова отстранили от должности

Российский историк и политолог Валерий Гарбузов сообщил, что был отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН). Об этом в субботу, 2 сентября, пишет ТАСС.

«Вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана», — сказал Гарбузов, комментируя информацию о своем увольнении с поста директора Института США и Канады РАН.

Политолог добавил, что договор расторгли по инициативе учредителя.

Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. В 1982-м он окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института. Историк специализируется на внутренней и внешней политике США, является автором более 70 научных работ. В Институте США и Канады РАН он начал работать в 2000 году. В феврале 2016-го Гарбузов был избран его директором.